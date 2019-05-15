Немец Аккерман выиграл пятый этап «Джиро д’Италия»

Пятый этап Гранд-тура «Джиро д’Италия» на 140 километров, который проходил от Фраскати до Террачины, выиграл немец Паскаль Аккерман из Bora-Hansgrohe. Россиянин Вячеслав Кузнецов(Katusha Alpecin) стал седьмым.



В общем зачёте гонки лидерство сохранил словенец Примож Роглич (Jumbo – Visma). Россиянин Павел Сиваков (Ineos) – 26-й.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»

5-й этап. Фраскати – Террачина, 140 км



1. Паскаль Аккерман (Германия, Bora-Hansgrohe) – 3:15.44

2. Фернандо Гавирия (Колумбия, Emirates) – то же время

3. Арно Демар (Франция, Groupama — FDJ) – то же время

69. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – то же время

70. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – то же время

72. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – то же время

128. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – то же время



После пяти этапов



1. Примож Роглич (Словения, Jumbo – Visma) – 19:35.04

2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – + 0.35

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – + 0.39

17. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – + 1.24

18. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 1.36

127. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – + 14.05

158. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 27.46.