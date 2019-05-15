Немец Аккерман выиграл пятый этап «Джиро д’Италия»

Пятый этап Гранд-тура «Джиро д’Италия» на 140 километров, который проходил от Фраскати до Террачины, выиграл немец Паскаль Аккерман из Bora-Hansgrohe. Россиянин Вячеслав Кузнецов(Katusha Alpecin) стал седьмым.
В общем зачёте гонки лидерство сохранил словенец Примож Роглич (Jumbo – Visma). Россиянин Павел Сиваков (Ineos) – 26-й.
Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»
5-й этап. Фраскати – Террачина, 140 км
1. Паскаль Аккерман (Германия, Bora-Hansgrohe) – 3:15.44
2. Фернандо Гавирия (Колумбия, Emirates) – то же время
3. Арно Демар (Франция, Groupama — FDJ) – то же время
69. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – то же время
70. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – то же время
72. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – то же время
128. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – то же время
После пяти этапов
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo – Visma) – 19:35.04
2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – + 0.35
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – + 0.39
17. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – + 1.24
18. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 1.36
127. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – + 14.05
158. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 27.46.
- 16 мая 2019
-
16:10
-
15:27
-
14:31
-
14:18
-
14:00
-
13:26
-
12:41
-
12:31
-
12:13
-
11:38
-
11:00
-
10:25
-
10:02
-
09:52
-
09:21
-
00:48
- 15 мая 2019
-
23:45
-
23:14
-
22:40
-
22:04
-
22:03
-
20:34
-
19:43
-
19:22
-
19:14
-
18:49
-
18:02
-
17:22
-
17:21
-
16:44
-
16:15
-
15:42
-
14:37
-
14:30
-
14:17