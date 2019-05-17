Сборную России по лыжному двоеборью может возглавить Ботвинов

Двукратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Михаил Ботвинов может занять пост главного тренера сборной России по двоеборью. Решение о рекомендации его кандидатуры было рассмотрено на заседании президиума национальной Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.
Австрийский лыжник российского происхождения Ботвинов завоевал серебро в масс-старте на 30 километров на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, а на Играх-2006 в Турине стал бронзовым призёром в марафоне. Он выступал свидетелем по допинговому делу тренера Вальтера Майера. В мае 2012 года его приговорили к четырёхмесячному тюремному сроку условно за дачу ложных показаний.
Помимо Ботвинова, в тренерский штаб основного состава по двоеборью будут также рекомендованы молодые специалисты Антон Калиниченко, Нияз Набеев и Константин Воронин.
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