«СКИФ» сравнял счёт в серии с «Пермскими медведями» за 5-8-е места Суперлиги

Сегодня в российской гандбольной Суперлиге прошли очередные матчи плей-офф за 5-8-е места. Астраханское «Динамо» в третьем матче своей серии на домашней площадке обыграло «СГАУ-Саратов» — 37:29. А краснодарский клуб «СКИФ» одолел в овертайме «Пермских медведей» со счётом 30:26.
В противостоянии «Скифа» и «Пермских медведей» всё решится в третьем матче, который пройдёт 20 мая в Краснодаре. Победитель пары сыграет в споре за 5-е место с «Динамо».
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Серия за 5-8-е места. Полуфинал. Второй матч
«СКИФ» (Краснодар) — «Пермские медведи» (Пермь) — 30:26 (11:12).
Счёт в серии — 1-1.
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Серия за 5-8-е места. Полуфинал. Третий матч
«Динамо» (Астрахань) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 37:29 (16:15).
Счёт в серии — 2-1.
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