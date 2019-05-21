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Драчёв опубликовал видео стрелковой тренировки российских биатлонистов

Драчёв опубликовал видео стрелковой тренировки российских биатлонистов
Другие / Биатлон 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв опубликовал видео со стрелковой тренировки мужской сборной России под руководством Анатолия Хованцева. Команда проводит предсезонный сбор в Белокурихе.

«Работа началась! Погода отличная! Все условия для работы созданы!» – написал Драчёв.

Видео доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.

В состав основной команды для подготовки к сезону вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков. В резервную команду были включены Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.

Драчёв — о тренировке биатлонисток: тяжело в учении!
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