Психолог сборной России по биатлону: не вижу сложностей в работе с женщинами

Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу Елизавета Кожевникова, ставшая психологом сборной России по биатлону, рассказала, считает ли уместным понятие «женская психология» в спорте.

«В общем, да. Хотя это понятие обычно утрируют. Сразу возникает образ тренера, который кидает шапку оземь с криком «Бабы!» Есть, конечно, определённые стереотипы. Вроде того, что женщина-велогонщица всегда едет одна по другой стороне дороги, лишь бы быть одной. Жертвуя ради этого аэродинамикой. Но со своей колокольни я не вижу в этом грандиозных осложнений или препятствий. Напротив.

Поскольку я сама, как мне кажется, самый сложный женский психологический типаж, переплюнуть меня практически невозможно. У меня есть инструменты и, что называется, глаз пристрелян на таких персонажей. Себя я научилась любить, их я тоже люблю, а инструменты, безусловно, найдутся.

Как ни странно, в самых сложных ситуациях – когда очень много упрямства и сопротивления – самый эффективный метод, это приятие и любовь. «Я абсолютно тебя понимаю и принимаю твой отказ». И когда человек чувствует, что никто его не понуждает делать то, что он не хочет, то сначала ему становится страшно, а потом он открывается для взаимодействия. Так что я не вижу сложностей в работе с женщинами. Наоборот, это, как правило, люди более сознательные, более трудолюбивые и более педантичные", — цитирует Кожевникову «Р-Спорт».

Кожевникова — серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1994 года в могуле.