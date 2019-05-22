Драчёв рассказал, когда СБР может быть восстановлен в правах

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил перспективы восстановления статуса организации. СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами. Международный союз биатлонистов определил 12 условий восстановления прав СБР
Очередное заседание рабочей группы IBU по выполнению критериев состоялось в Москве 6 мая.
«Проведена большая работа — выдвинутые IBU критерии мы постараемся выполнить, в ближайшее время подведём итоги работы. Крайняя встреча рабочей группы состоялась 6 мая, по её итогам осталось выполнить ещё несколько критериев. Надеюсь, осенью, на внеочередном конгрессе IBU, СБР вновь станет полноправным членом международной федерации», — приводит слова Драчёва ТАСС.
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