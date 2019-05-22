Олимпийский чемпион Рамонов — о команде КВН «Борцы»: поначалу я на них злился

Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Сослан Рамонов рассказал, как относится к творчеству команды КВН «Борцы».
«Наверное, 90 процентов шуток кавээнщиков я уже видел, потому что давно знаком с творчеством их команды и многие их выступления видел в YouTube. Поначалу я на них злился, они мне не нравились — думал, они в некрасивом свете выставляют борцов… Но потом понял их юмор и полюбил их команду. В аэропорту мы увиделись с ними, и Амина я даже не узнал — он так перевоплощается… Актёры, юмористы — что здесь скажешь? Достойные ребята с зачётными шутками. Они мне нравятся и на сцене, и вне сцены. Очень рад знакомству», — приводит слова Рамонова официальный сайт ФСБР.
Ранее стало известно, что Сослан пропустит июльский чемпионат России из-за травмы.
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