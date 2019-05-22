Источник: в женской гандбольной Суперлиге появится новый клуб — ЦСКА

В российской женской гандбольной Суперлиге появится новый клуб — ЦСКА, сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале. Новичок турнира уже пополнил состав игроком сборной России Юлией Марковой, которая ранее защищала цвета волгоградского клуба «Динамо-Синара».

Вчера, 21 мая, гандболистки команды «Ростов-Дон» во втором матче финальной серии чемпионата России на домашней площадке обыграли тольяттинскую «Ладу» со счётом 29:26 и завоевали золотые медали Суперлиги сезона-2018/19.

Бронзовым призёром российской Суперлиги стала краснодарская «Кубань». Подопечные Евгения Трефилова, также являющегося главным тренером женской сборной России, в серии за третье место дважды обыграли звенигородскую «Звезду».