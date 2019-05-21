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«Ростов-Дон» стал чемпионом женской гандбольной Суперлиги

«Ростов-Дон» стал чемпионом женской гандбольной Суперлиги
Другие / Гандбол 0

Гандболистки команды «Ростов-Дон» во втором матче финальной серии чемпионата России на домашней площадке обыграли тольяттинскую «Ладу» со счётом 29:26 и завоевали золотые медали Суперлиги сезона-2018/19.

Самой результативной в составе ростовской команды стала Юлия Манагарова, забившая 11 мячей, Лоис Аббинг отличилась 6 раз, 5 голов в ворота соперниц отправила раз Анна Вяхирева. У «Лады» 8 мячей на счету Елены Михайличенко, 5 — в активе Ольги Фоминой.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Финал. Второй матч

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Лада» (Тольятти) — 29:26 (17:13).
Счёт в серии – 2-0.

Матч за пятое место. Второй матч

«Астраханочка» (Астрахань) — «Университет» (Ижевск) — 40:22 (23:11).
Счёт в серии – 2-0.

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