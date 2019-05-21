«Ростов-Дон» стал чемпионом женской гандбольной Суперлиги
Гандболистки команды «Ростов-Дон» во втором матче финальной серии чемпионата России на домашней площадке обыграли тольяттинскую «Ладу» со счётом 29:26 и завоевали золотые медали Суперлиги сезона-2018/19.
Самой результативной в составе ростовской команды стала Юлия Манагарова, забившая 11 мячей, Лоис Аббинг отличилась 6 раз, 5 голов в ворота соперниц отправила раз Анна Вяхирева. У «Лады» 8 мячей на счету Елены Михайличенко, 5 — в активе Ольги Фоминой.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Финал. Второй матч
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Лада» (Тольятти) — 29:26 (17:13).
Счёт в серии – 2-0.
Матч за пятое место. Второй матч
«Астраханочка» (Астрахань) — «Университет» (Ижевск) — 40:22 (23:11).
Счёт в серии – 2-0.
Бобровникова: «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в регулярке, хотим повторить в финале
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