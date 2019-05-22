Источник: Дмитриева и Скоробогатченко будут выступать за новый гандбольный ЦСКА

Состав нового женского гандбольного клуба ЦСКА, который в следующем сезоне будет выступать в Суперлиге, приобретает чёткие очертания, сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале. По неофициальной информации, за «армейский» клуб будут выступать Полина Ведёхина, Полина Горшкова, Дарья Дмитриева, Елена Уткина (все — «Лада»), Юлия Маркова («Динамо-Синара»), Антонина Скоробогатченко, Диана Голуб, Полина Каплина (все – «Кубань»), Наталья Чигиринова и тренер Ян Лесли, известный по работе с командой «Ростов-Дон».

С таким составом ЦСКА будет базовым клубом сборной России в предолимпийский сезон.

Напомним, что по итогам сезона-2018/19 «Лада» заняла второе место в российской гандбольной Суперлиге, уступив в финальной серии «Ростову-Дон», а «Кубань» стала бронзовым призёром соревнований.