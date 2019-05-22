Источник: Дмитриева и Скоробогатченко будут выступать за новый гандбольный ЦСКА

Состав нового женского гандбольного клуба ЦСКА, который в следующем сезоне будет выступать в Суперлиге, приобретает чёткие очертания, сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале. По неофициальной информации, за «армейский» клуб будут выступать Полина Ведёхина, Полина Горшкова, Дарья Дмитриева, Елена Уткина (все — «Лада»), Юлия Маркова («Динамо-Синара»), Антонина Скоробогатченко, Диана Голуб, Полина Каплина (все – «Кубань»), Наталья Чигиринова и тренер Ян Лесли, известный по работе с командой «Ростов-Дон».
С таким составом ЦСКА будет базовым клубом сборной России в предолимпийский сезон.
Напомним, что по итогам сезона-2018/19 «Лада» заняла второе место в российской гандбольной Суперлиге, уступив в финальной серии «Ростову-Дон», а «Кубань» стала бронзовым призёром соревнований.
- 22 мая 2019
-
18:37
-
18:35
-
18:09
-
17:59
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:33
-
16:24
-
16:04
-
15:13
-
15:09
-
14:47
-
14:04
-
13:14
-
12:55
-
12:31
-
12:13
-
11:30
-
11:11
-
11:11
-
10:10
-
09:45
-
09:36
-
09:07
-
00:30
-
00:22
-
00:20
-
00:13
- 21 мая 2019
-
23:56
-
22:26
-
22:05
-
22:03
-
20:50
-
20:37