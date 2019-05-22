Зеппельт: среди клиентов доктора Шмидта — как минимум один биатлонист

Журналист Хайо Зеппельт в новой статье на сайте ARD утверждает, что среди неназванных пока спортсменов, вовлечённых в дело с кровяным допингом, полученным от доктора Шмидта из Эрфурта, есть хотя бы один биатлонист.

Ранее сообщалось, что кровяной допинг был использован 21 спортсменом из восьми стран в пяти видах спорта. Однако назывались только четыре вида: лыжные гонки, велоспорт, конькобежный спорт и лёгкая атлетика. Зеппельт утверждает, что пятый вид — биатлон. Но имя атлета, как и в случае с лёгкой атлетикой, пока не называется.

По информации ARD, этому биатлонисту может грозить дисквалификация от 5 до 10 лет.

В Международном союзе биатлонистов (IBU) на запрос ARD заявили, что не получали никакой информации от австрийских или немецких властей, что являются частью расследования. При этом в IBU уточнили, что при наличии доказательств неправомерного поведения немедленно примут меры.

Журналист ARD не исключает, что клиент доктора Шмидта есть среди 11 спортсменов (6 из них россияне), дела которых уже расследует IBU, изучая данные, полученные от WADA.