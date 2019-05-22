Кузьмина: Шипулин многое делал для людей и до того, как стать депутатом

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступавшая за сборную Словакии, сообщила, что, в отличие от родного брата, Антона Шипулина, не видит себя в политике.
«Интересная ли мне политическая карьера? Я не тот тип спортсмена, который бы смог реализовать себя в политике. Пока не планирую идти в этом направлении. Решение Шипулина идти в депутаты — это его решение. Думаю, это не было быстрым решением и всё, что произошло перед тем, как его направление поменялось в сторону политики, он многое делал для людей. Всё, что он пытается делать сейчас, всё, к чему стремится, и главная его цель — помогать. Я много раз слышала от него это слово, для него помогать — это самое главное», — передаёт слова Кузьминой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 22 мая 2019
-
23:30
-
23:16
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:35
-
21:45
-
21:17
-
21:07
-
20:58
-
20:30
-
20:19
-
19:06
-
18:37
-
18:35
-
18:09
-
17:59
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:33
-
16:24
-
16:04
-
15:13
-
15:09
-
14:47
-
14:04
-
13:14
-
12:55
-
12:31
-
12:13
-
11:30
-
11:11
-
11:11
-
10:10