Кузьмина: Шипулин многое делал для людей и до того, как стать депутатом

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступавшая за сборную Словакии, сообщила, что, в отличие от родного брата, Антона Шипулина, не видит себя в политике.

«Интересная ли мне политическая карьера? Я не тот тип спортсмена, который бы смог реализовать себя в политике. Пока не планирую идти в этом направлении. Решение Шипулина идти в депутаты — это его решение. Думаю, это не было быстрым решением и всё, что произошло перед тем, как его направление поменялось в сторону политики, он многое делал для людей. Всё, что он пытается делать сейчас, всё, к чему стремится, и главная его цель — помогать. Я много раз слышала от него это слово, для него помогать — это самое главное», — передаёт слова Кузьминой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.