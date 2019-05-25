Француз Апити выиграл «Московскую саблю», Ибрагимов стал седьмым
Французский саблист Боладе Апити одержал победу на этапе Гран-при в Москве. В финальном поединке «Московской сабли» Апити победил американца Эли Дершвица со счётом 15:10.
Бронзовыми призёрами стали итальянец Лука Куратоли и немец Макс Хартунг.
Лучшим из россиян стал Камиль Ибрагимов, занявший седьмое место. В четвертьфинале Ибрагимов уступил будущему победителю Апити — 13:15. Ещё два российских саблиста завершили борьбу на стадии 1/8 финала: Константин Лоханов также уступил Апити — 12:15, а Вениамин Решетников проиграл Дершвицу — 11:15.
В 1/16 финала Александр Трушаков потерпел поражение от Куратоли — 7:15, Борис Савич проиграл грузину Сандро Базадзе — 8:15. Анатолий Костенко, Иван Ильин и Олег Петровский выбыли в 1/32 финала.
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