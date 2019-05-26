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Синхронистка Шишкина: купальник всегда везу в ручной клади. Багаж могут потерять

Синхронистка Шишкина: купальник всегда везу в ручной клади. Багаж могут потерять
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, какие вещи ей необходимо взять на турнир в испанской Барселоне, а также объяснила, почему никогда не сдаёт в багаж купальник, в котором выступает.

Россиянка берёт с собой четыре плавательные шапочки. Для тренировок ей потребуется три купальника. Также спортсменка везёт спортивный костюм и шлёпки.

«Времени гулять по Барселоне у нас не будет, поэтому обычную одежду не возьму. Купальники, в которых мы выступаем, едут с нами в ручной клади. Были случаи, когда багаж теряли, и даже у меня такое было. Парадный костюм и какие-то вещи могут одолжить запасные, а вот без расшитых купальников — никуда», — написала синхронистка в «Инстаграме».

Помимо двух побед на Олимпийских играх Шишкина 11 раз выигрывала чемпионат мира и завоёвывала пять золотых медалей европейского первенства.

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