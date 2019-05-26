Цыремпилова – вторая на Кубке мира по стрельбе из классического лука в Турции

Спортсменка из России Саяна Цыремпилова стала серебряным призёром в стрельбе из классического лука в личном первенстве на третьем этапе Кубка мира, который проходит в турецкой Анталье. В финале она уступила китаянке Чжен Ичай – 4:6. Бронза – у Тан Я Тин из Тайваня. Россиянки Ксения Перова и Елена Осипова заняли пятое и седьмое места.
У мужчин в аналогичной дисциплине победил американец Брейди Эллисон. Лучший из россиян Артём Махненко занял восьмое место.
Ранее на этапе в Анталье женская сборная России стала третьей по стрельбе из классического лука. За команду выступали: Елена Осипова, Инна Степанова и Саяна Цыремпилова. До этого серебро в миксте завоевали Елена Осипова и Эрдем Ирдынеев завоевали.
Стрельба из лука. Кубок мира. Третий этап. Анталья (Турция)
Женщины. Классический лук. Личное первенство
1. Чжэн Ичай (Китай)
2. Саяна Цыремпилова (Россия)
3. Тан Я Тин (Тайвань)
5. Ксения Перова (Россия)
7. Елена Осипова (Россия)
17-32. Инна Степанова (Россия).
Мужчины. Классический лук. Личное первенство
1. Брейди Эллисон (США)
2. Стив Вийлер (Голландия)
3. Мете Газоз (Турция)
8. Артём Махненко (Россия)
9-16. Эрдем Ирдынеев (Россия)
33-56. Бэлигто Цынгуев (Россия)
57-104. Арсалан Балданов (Россия).
- 26 мая 2019
-
18:20
-
17:38
-
16:41
-
16:04
-
15:40
-
15:03
-
14:20
-
13:46
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:34
-
12:27
-
12:19
-
11:33
-
10:46
-
09:01
-
00:55
-
00:45
-
00:04
- 25 мая 2019
-
22:37
-
21:10
-
20:04
-
19:30
-
19:09
-
18:42
-
18:18
-
18:00
-
17:31
-
17:29
-
17:22
-
16:40
-
16:27
-
16:07
-
15:40