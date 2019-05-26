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Цыремпилова – вторая на Кубке мира по стрельбе из классического лука в Турции

Цыремпилова – вторая на Кубке мира по стрельбе из классического лука в Турции
Другие / Прочие виды спорта 0

Спортсменка из России Саяна Цыремпилова стала серебряным призёром в стрельбе из классического лука в личном первенстве на третьем этапе Кубка мира, который проходит в турецкой Анталье. В финале она уступила китаянке Чжен Ичай – 4:6. Бронза – у Тан Я Тин из Тайваня. Россиянки Ксения Перова и Елена Осипова заняли пятое и седьмое места.

У мужчин в аналогичной дисциплине победил американец Брейди Эллисон. Лучший из россиян Артём Махненко занял восьмое место.

Ранее на этапе в Анталье женская сборная России стала третьей по стрельбе из классического лука. За команду выступали: Елена Осипова, Инна Степанова и Саяна Цыремпилова. До этого серебро в миксте завоевали Елена Осипова и Эрдем Ирдынеев завоевали.

Стрельба из лука. Кубок мира. Третий этап. Анталья (Турция)
Женщины. Классический лук. Личное первенство

1. Чжэн Ичай (Китай)
2. Саяна Цыремпилова (Россия)
3. Тан Я Тин (Тайвань)
5. Ксения Перова (Россия)
7. Елена Осипова (Россия)
17-32. Инна Степанова (Россия).

Мужчины. Классический лук. Личное первенство
1. Брейди Эллисон (США)
2. Стив Вийлер (Голландия)
3. Мете Газоз (Турция)
8. Артём Махненко (Россия)
9-16. Эрдем Ирдынеев (Россия)
33-56. Бэлигто Цынгуев (Россия)
57-104. Арсалан Балданов (Россия).

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