Цыремпилова – вторая на Кубке мира по стрельбе из классического лука в Турции

Спортсменка из России Саяна Цыремпилова стала серебряным призёром в стрельбе из классического лука в личном первенстве на третьем этапе Кубка мира, который проходит в турецкой Анталье. В финале она уступила китаянке Чжен Ичай – 4:6. Бронза – у Тан Я Тин из Тайваня. Россиянки Ксения Перова и Елена Осипова заняли пятое и седьмое места.



У мужчин в аналогичной дисциплине победил американец Брейди Эллисон. Лучший из россиян Артём Махненко занял восьмое место.



Ранее на этапе в Анталье женская сборная России стала третьей по стрельбе из классического лука. За команду выступали: Елена Осипова, Инна Степанова и Саяна Цыремпилова. До этого серебро в миксте завоевали Елена Осипова и Эрдем Ирдынеев завоевали.



Стрельба из лука. Кубок мира. Третий этап. Анталья (Турция)

Женщины. Классический лук. Личное первенство



1. Чжэн Ичай (Китай)

2. Саяна Цыремпилова (Россия)

3. Тан Я Тин (Тайвань)

5. Ксения Перова (Россия)

7. Елена Осипова (Россия)

17-32. Инна Степанова (Россия).



Мужчины. Классический лук. Личное первенство

1. Брейди Эллисон (США)

2. Стив Вийлер (Голландия)

3. Мете Газоз (Турция)

8. Артём Махненко (Россия)

9-16. Эрдем Ирдынеев (Россия)

33-56. Бэлигто Цынгуев (Россия)

57-104. Арсалан Балданов (Россия).