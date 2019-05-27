Шипулин: готовясь к праймериз, я узнал основные проблемы

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал победу в праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу Свердловской области.



«Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришёл на счётные участки в Серовском избирательном округе. Явка составила 6,81%. По предварительным подсчётам за меня было отдано 79% голосов. Огромное спасибо всем, кто меня поддержал. Ваша поддержка – главная мотивация для меня.



Вместе со мной в «праймериз» принимали участие ещё четыре кандидата. Хочу обратиться к ним: я готов встретиться с вами и выслушать предложения по решению проблем округа. Идеи, которые совпадают с моим видением, я включу в свою программу.



За время подготовки к «праймериз» я объехал каждый из 21 муниципалитетов округа. В общей сложности мы провели более 150 встреч. Я изучил ситуацию, знаю основные проблемы. Это важно для будущей работы. Могу точно сказать: основой моей избирательной кампании станут встречи с людьми. Я буду стараться встретиться с каждым моим избирателем. Ещё раз спасибо огромное всем за поддержку!» – написал Шипулин.

Пост доступен в «инстаграме» Антона Шипулина.

Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года.