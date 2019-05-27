Черноусов выиграл серебряную медаль этапе Кубка мира по стрельбе в Мюнхене
Россиянин Артём Черноусов завоевал серебряную награду на этапе Кубка мира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, который проходит в Мюнхене (Германия). Его результат — 243,8 балла.
Победу одержал представитель Индии Чаудхари Саурабх (246,3), установив мировой рекорд. Третьим стал Пан Вэй из Китая (220,7).
Черноусов — чемпион мира 2018 года в миксте, обладатель серебряной медали в личных соревнованиях и бронзовой — в команде. На этапе КМ в Пекине (Китай) Артём показал второй результат.
Этап Кубка мира в Мюнхене продлится до 31 мая.
Кубок мира. Стрельба из пневматического пистолета с 10 м. Мюнхен, Германия
Мужчины
1. Чаудхари Саурабх (Индия) — 246,3
2. Артём Черноусов (Россия) — 243,8
3. Пан Вэй (Китай) — 220,7.
- 27 мая 2019
-
17:20
-
15:42
-
15:20
-
13:46
-
12:43
-
12:04
-
11:40
-
11:05
-
10:03
-
09:19
-
00:34
- 26 мая 2019
-
23:52
-
22:44
-
21:44
-
20:46
-
20:21
-
19:27
-
18:53
-
18:20
-
17:38
-
16:41
-
16:04
-
15:40
-
15:03
-
14:20
-
13:46
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:34
-
12:27
-
12:19
-
11:33
-
10:46
-
09:01
Партнерский контент