Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Астон Вилла» — «Дерби Каунти». 27 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Черноусов выиграл серебряную медаль этапе Кубка мира по стрельбе в Мюнхене

Черноусов выиграл серебряную медаль этапе Кубка мира по стрельбе в Мюнхене
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Артём Черноусов завоевал серебряную награду на этапе Кубка мира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, который проходит в Мюнхене (Германия). Его результат — 243,8 балла.

Победу одержал представитель Индии Чаудхари Саурабх (246,3), установив мировой рекорд. Третьим стал Пан Вэй из Китая (220,7).

Черноусов — чемпион мира 2018 года в миксте, обладатель серебряной медали в личных соревнованиях и бронзовой — в команде. На этапе КМ в Пекине (Китай) Артём показал второй результат.

Этап Кубка мира в Мюнхене продлится до 31 мая.

Кубок мира. Стрельба из пневматического пистолета с 10 м. Мюнхен, Германия
Мужчины

1. Чаудхари Саурабх (Индия) — 246,3
2. Артём Черноусов (Россия) — 243,8
3. Пан Вэй (Китай) — 220,7.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент