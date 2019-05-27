Черноусов выиграл серебряную медаль этапе Кубка мира по стрельбе в Мюнхене

Россиянин Артём Черноусов завоевал серебряную награду на этапе Кубка мира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, который проходит в Мюнхене (Германия). Его результат — 243,8 балла.

Победу одержал представитель Индии Чаудхари Саурабх (246,3), установив мировой рекорд. Третьим стал Пан Вэй из Китая (220,7).

Черноусов — чемпион мира 2018 года в миксте, обладатель серебряной медали в личных соревнованиях и бронзовой — в команде. На этапе КМ в Пекине (Китай) Артём показал второй результат.

Этап Кубка мира в Мюнхене продлится до 31 мая.

Кубок мира. Стрельба из пневматического пистолета с 10 м. Мюнхен, Германия

Мужчины



1. Чаудхари Саурабх (Индия) — 246,3

2. Артём Черноусов (Россия) — 243,8

3. Пан Вэй (Китай) — 220,7.