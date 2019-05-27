«КПРФ» одолел «Тюмень» в первом финальном матче ЧР по мини-футболу

Московский «КПРФ» на своей площадке одержал волевую победу в первом финальном матче чемпионата России по мини-футболу с «Тюменью» — 6:5.

К перерыву гости вели в счёте с преимуществом в 2 мяча, но в ходе второго тайма хозяева усилиями Андрея Понкратова и Ромуло, оформившего покер в этом матче, сравняли счёт. В дополнительное время победу «КПРФ» принёс гол Артёма Ниязова. Добавим, что трижды в составе «Тюмени» отличился Артём Антошкин.

Второй матч финальной серии до трёх побед пройдёт в Москве 28 мая. Затем команды переедут в Тюмень, где 31 мая и 1 июня состоятся третий и, при необходимости, четвёртый матчи серии.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Финальная серия. Первый матч

«КПРФ» (Москва) – «Тюмень» — 6:5 д. в. (2:4, 3:1, 1:0).

Голы: Ромуло, 17, 25, 29, 43; Понкратов, 37; Ниязов, 57 — Антошкин, 6, 12, 34, Милованов, 24, Коцич, 25.