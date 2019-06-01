В Москве наградили лауреатов благотворительного фонда «Заправляем в спорте-2019»

31 мая в пресс-центре ПАО «Лукойл» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание грантов для юных спортсменов «Заправляем в спорте — 2019». Стать победителем могли действующие юные спортсмены из олимпийских видов 2005–2011 годов рождения.
Старт заявочной кампании этого года был дан 1 марта и за полтора месяца была принята 771 заявка из 73 регионов страны. Они были рассмотрены экспертным советом, в который вошли 10 олимпийских чемпионов — Елена Вяльбе, Светлана Журова, Наталья Ищенко, Александр Попов, Александр Легков, Ольга Зайцева, Юрий Борзаковский, Аделина Сотникова, Алексей Тищенко и Елена Шаламова.
Лауреатами гранта стали:
Даяна Бадмаева, тхэквондо, г. Элиста, Республика Калмыкия;
Максим Шайбаков, лёгкая атлетика, г. Бирск, Республика Башкортостан;
Александр Васильев, лыжные гонки, с. Помары, Волжский район, Республика Марий Эл;
Полина Кобцева, художественная гимнастика, г. Гурьевск, Калининградская область;
Кирилл Петров, конькобежный спорт, г. Ангарск, Иркутская область;
Ильдар Аллояров, прыжки в воду, г. Саратов, Саратовская область;
Ралина Гилязова, плавание, г. Набережные Челны, Республика Татарстан;
Анна Гейт, легкая атлетика, г. Калининград, Калининградская область;
Александра Сыскова, синхронное плавание, г. Екатеринбург, Свердловская область;
Лера Ермакова, фехтование, г. Уфа, Республика Башкортостан.
Победителей поздравили именитые спортсмены, среди которых Олимпийский чемпион Александр Легков:
«В спорте будет много поражений, но знайте: без поражений не бывает побед. Поэтому это будущее вас должно бодрить. Даже если происходит небольшой проигрыш, вы должны знать, что впереди вас ждёт большая победа. Надеюсь, этот проект в дальнейшем будет наращивать обороты.
Самое главное в этом проекте для детей — внимание. Внимание со стороны ЛУКОЙЛа, с нашей стороны, общение с именитыми спортсменами. У меня такой возможности не было. Желаю им достигать своих вершин и усиленно тренироваться», — передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 1 июня 2019
-
00:26
- 31 мая 2019
-
23:58
-
23:48
-
23:02
-
22:26
-
22:13
-
21:56
-
21:08
-
19:56
-
19:23
-
19:09
-
18:46
-
18:28
-
17:58
-
16:28
-
15:24
-
15:00
-
14:21
-
12:58
-
12:31
-
11:48
-
11:16
-
10:42
-
10:21
-
09:42
-
09:18
-
08:47
-
01:10
-
01:03
-
00:02
- 30 мая 2019
-
23:25
-
22:54
-
22:01
-
21:45
-
21:18