В Москве наградили лауреатов благотворительного фонда «Заправляем в спорте-2019»

31 мая в пресс-центре ПАО «Лукойл» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание грантов для юных спортсменов «Заправляем в спорте — 2019». Стать победителем могли действующие юные спортсмены из олимпийских видов 2005–2011 годов рождения.



Старт заявочной кампании этого года был дан 1 марта и за полтора месяца была принята 771 заявка из 73 регионов страны. Они были рассмотрены экспертным советом, в который вошли 10 олимпийских чемпионов — Елена Вяльбе, Светлана Журова, Наталья Ищенко, Александр Попов, Александр Легков, Ольга Зайцева, Юрий Борзаковский, Аделина Сотникова, Алексей Тищенко и Елена Шаламова.

Лауреатами гранта стали:



Даяна Бадмаева, тхэквондо, г. Элиста, Республика Калмыкия;

Максим Шайбаков, лёгкая атлетика, г. Бирск, Республика Башкортостан;

Александр Васильев, лыжные гонки, с. Помары, Волжский район, Республика Марий Эл;

Полина Кобцева, художественная гимнастика, г. Гурьевск, Калининградская область;

Кирилл Петров, конькобежный спорт, г. Ангарск, Иркутская область;

Ильдар Аллояров, прыжки в воду, г. Саратов, Саратовская область;

Ралина Гилязова, плавание, г. Набережные Челны, Республика Татарстан;

Анна Гейт, легкая атлетика, г. Калининград, Калининградская область;

Александра Сыскова, синхронное плавание, г. Екатеринбург, Свердловская область;

Лера Ермакова, фехтование, г. Уфа, Республика Башкортостан.

Победителей поздравили именитые спортсмены, среди которых Олимпийский чемпион Александр Легков:



«В спорте будет много поражений, но знайте: без поражений не бывает побед. Поэтому это будущее вас должно бодрить. Даже если происходит небольшой проигрыш, вы должны знать, что впереди вас ждёт большая победа. Надеюсь, этот проект в дальнейшем будет наращивать обороты.



Самое главное в этом проекте для детей — внимание. Внимание со стороны ЛУКОЙЛа, с нашей стороны, общение с именитыми спортсменами. У меня такой возможности не было. Желаю им достигать своих вершин и усиленно тренироваться», — передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.