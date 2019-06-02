На 3-м Кубке Ассоциации яхт класса «Оптимист» стартовали финальные гонки

В Яхт-клубе Санкт-Петербурга на всероссийской регате Кубок Ассоциации «Оптимист» 2 июня в «золотом» флоте прошли три первые финальные гонки.

Кубок Ассоциации класса «Оптимист» – заключительный этап отбора сильнейших спортсменов в сборные России, представляющие нашу страну на Первенствах Мира и Европы.

На третий день соревнований погода ухудшилась. Порывы ветра достигали 25-30 узлов, что позволило провести первые три финальные гонки у «золотого» флота и только по две – у серебряного и бронзового.

На Кубке ассоциации снова произошла смена лидера: первое место вернул Артём Максимкин (ПК «Водник», Долгопрудный). Он возглавил регату с 16 очками, показав 1-й, 5-й и 4-й приходы. Лидер 2-ого дня соревнований Андрей Сотников (Детская спортивная парусная команда «Рауту») опустился на вторую строчку – у него 17 очков. Сотников финишировал 4-м, 1-м и 7-м. На третью строчку поднялся спортсмен из Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга Кирилл Шуненков. Петербуржец мог стать первым, если бы не дисквалификация в последней гонке за нарушение правил на старте. У него 18 очков (3-2-DSQ).

Среди девушек на первом месте Арина Браташенко (Таганрог, ГБУ РО СШОР №3), она набрала 81 очко. На одно очко больше у Екатерины Елистратовой (ЦСКА, Москва), а Алиса Ивановская (ДСПК «Рауту», Санкт-Петербург) – по-прежнему третья.

Лучший среди младших гонщиков – Артём Черпита из Севастополя, вторым идёт Ильяс Яхин (Тольятти, ГАУ СШОР №6), Николай Фастенко (ГБУ ФСО «Юность Москвы) – третий.

«Атмосфера хорошая, – говорит спортсмен ДСПК «Рауту» Даниил Ларченков, расположившийся на четвёртом месте в зачёте младших гонщиков. — В самом начале дня ветер был достаточно стабильный, идеальные условия для проведения гонок. Во время второй гонки ветер усилился, поэтому волна стала больше. Надеюсь, что в следующем году я буду бороться за призовые места уже в старшом зачёте».

Среди младших девушек без изменений: на первом месте Дина Жилкина (ПК «Водник», Долгопрудный), Юлия Наймушина (РО ФСПКК, Красноярск) – вторая, замыкает тройку Полина Морозова (МБУ СШОР №4, Сочи).