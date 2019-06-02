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Три российских клуба с побед стартовали на Кубке чемпионов по пляжному футболу

Три российских клуба с побед стартовали на Кубке чемпионов по пляжному футболу
Другие / Пляжный футбол 0

Московский «Спартак», санкт-петербургский «Кристалл» и саратовская «Дельта» одержали в первом круге группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Москвичи дома одолели швейцарский клуб «Шаржер Базеланд» со счётом 6:5. В составе российского клуба хет-триком отметился Фёдор Земсков. По мячу забили Владимир Раскин, Мохаммад Ахмадзаде И Денис Пархоменко.

«Кристалл» на выезде обыграл «Гроднооблспорт» из Беларуси — 8:2. В составе питерцев по два мяча на свой счёт записали Владислав Жариков, Дмитрий Шишин и Суарес Да Коста Родриго. Ещё по голу забили Датинья и Маурисиньо.

«Дельта» дома оказалась сильнее болгарского клуба «Спартак-Варна» — 8:3. У саратовцев дубль в активе Владислава Аксёнова.

Завтра, 3 июня, «Спартак» сыграет с латвийским «Линден Сити», «Кристалл» с португальцами из «Насьональ де Мадейра», а «Дельта» с клубом «Спартак-Варна»

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