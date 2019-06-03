«Локомотив» установил рекорд результативности Кубка вызова по пляжному футболу

Московские ЦСКА и «Локомотив» вышли в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, заняв первые места в своих группах в рамках Кубка вызова европейских чемпионов.

«Локомотив» выиграл все матчи группы D с общей разницей мячей 35:4. В заключительной встрече железнодорожники разгромили португальский «Оливал Башту» со счетом 13:1. По хет-трику оформили Льоренц Леон Гомес и Борис Никоноров. До этого красно-зелёные выиграли два матча со счётом 11:2 и 11:1.

ЦСКА также выиграл все свои встречи в группе С. В заключительном матче красно-синие победили бельгийский клуб «ЛСА Первез» — 6:0. В составе москвичей дублями отметились Изайяс Перейра Рамос и Михаил Семёнов. По голу на счету Артёма Галенникова и Уэсли Оливейра Андерсона.