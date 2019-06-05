Российские ватерполистки обыграли Венгрию в Суперфинале Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло одержала вторую победу в Суперфинале Мировой лиги, который проходит в Будапеште (Венгрия). Подопечные Александра Гайдукова одержали победу над хозяйками соревнований, сборной Венгрии, со счётом 14:9 (4:3, 3:1, 2:1, 5:4). Самой результативной в составе российской команды стала Екатерина Прокофьева, забившая 4 мяча. Трижды отличилась Мария Берснёва.

Накануне сборная России в серии послематчевых пенальти нанесла поражение команде Канады — 19:17 (15:15 — в основное время).

6 июня в заключительном матче группового этапа россиянки сыграют с действующими чемпионками — американками.



Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Будапешт, Венгрия

Женщины. Групповой этап. Группа B. 2-й тур

Россия — Венгрия — 14:9 (4:3, 3:1, 2:1, 5:4).