Российские ватерполистки обыграли Венгрию в Суперфинале Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло одержала вторую победу в Суперфинале Мировой лиги, который проходит в Будапеште (Венгрия). Подопечные Александра Гайдукова одержали победу над хозяйками соревнований, сборной Венгрии, со счётом 14:9 (4:3, 3:1, 2:1, 5:4). Самой результативной в составе российской команды стала Екатерина Прокофьева, забившая 4 мяча. Трижды отличилась Мария Берснёва.
Накануне сборная России в серии послематчевых пенальти нанесла поражение команде Канады — 19:17 (15:15 — в основное время).
6 июня в заключительном матче группового этапа россиянки сыграют с действующими чемпионками — американками.
Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Будапешт, Венгрия
Женщины. Групповой этап. Группа B. 2-й тур
Россия — Венгрия — 14:9 (4:3, 3:1, 2:1, 5:4).
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