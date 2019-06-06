Тренер: Гараничев не подписал контракт с СБР? Враньё это, кто-то пулю пустил

Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, прокомментировал появившуюся информацию о том, что биатлонист Евгений Гараничев отказался подписать контракт с Союзом биатлонистом России.

«Вранье это всё. Никто не подписал, ни Логинов, ни Малышко, ни Елисеев. Кто-то пулю пустил. Потом на Логинова так же наезжать будут. Я знаю прекрасно ситуацию, не лезу в коммерческие моменты», — сказал Кугаевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.

31-летний Евгений Гараничев — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, трёхкратный чемпион России, многократный призёр этапов Кубка мира.

Гараничев был включён в основной состав сборной России для подготовки к сезону-2019/20.