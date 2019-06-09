Российские биатлонисты начали второй сбор в Пермском крае

Мужская сборная России по биатлону продолжает готовиться к новому сезону. На второй сбор спортсмены отправились в Чайковский (Пермский край). Первый сбор биатлонисты провели в Белокурихе (Алтайский край). На нём отсутствовали Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Александр Логинов.

Российская команда начнёт тренироваться в Чайковском с 9 июня. Второй сбор, как и первый, пропускает Матвей Елисеев, он проходит индивидуальную подготовку.

Женская сборная России по биатлону после Белокурихи будет тренироваться в Ижевске, сообщает «Тюменская арена».

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Драчёв назвал задачу на следующий сезон. По его мнению, россиянам по силам занять место в тройке лучших команд мира.