Российские биатлонисты начали второй сбор в Пермском крае
Мужская сборная России по биатлону продолжает готовиться к новому сезону. На второй сбор спортсмены отправились в Чайковский (Пермский край). Первый сбор биатлонисты провели в Белокурихе (Алтайский край). На нём отсутствовали Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Александр Логинов.
Российская команда начнёт тренироваться в Чайковском с 9 июня. Второй сбор, как и первый, пропускает Матвей Елисеев, он проходит индивидуальную подготовку.
Женская сборная России по биатлону после Белокурихи будет тренироваться в Ижевске, сообщает «Тюменская арена».
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Драчёв назвал задачу на следующий сезон. По его мнению, россиянам по силам занять место в тройке лучших команд мира.
Новый скандал в российском биатлоне. Гараничев не хочет в сборную России?
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