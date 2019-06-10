В финал Спартакиады «Моспром»: как сильнейшие студенты рвутся к победе

В Москве проходят соревнования Спартакиады «Моспром» среди представителей промышленности столицы. 8 июня состоялся отборочный тур среди студентов профильных вузов города. В соревнованиях по 6 видам спорта (мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, лёгкая атлетика, шахматы) приняли участие более 500 студентов из 14 ведущих технических университетов Москвы.

Турниры прошили на трёх городских спортивных площадках: легкоатлетическом манеже братьев Знаменских, футбольном стадионе «Сокол» и спортивно центре «Территория мяча».

В финал, который состоится 21 сентября в «Лужниках», вышли четыре команды, выигравшие в общем зачёте по сумме мест – РХТУ имени Д.И. Менделеева, МГТУ им. Н.Э. Баумана, «МИРЭА — Российский технологический университет» и Московский институт электронной техники (НИУ МИЭТ).

«В этом году Правительство Москвы впервые проводит Спартакиаду «Моспром». В ней принимают участие 103 предприятия и 14 профильных вузов города Москвы, всего свыше 2800 человек. Мы хотим, чтобы Спартакиада «Моспром» стала важным инструментом в популяризации здорового образа жизни среди работников московской промышленности и будущих специалистов, которые в скором времени придут работать на наши предприятия», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров.

Отборочные туры завершатся в конце июля. Финальные соревнования, награждение и церемония закрытия состоятся 21 сентября на территории СК «Лужники». В этот день спортсменов, болельщиков и гостей ждут развлекательные зоны и мастер-классы, а также праздничный концерт с участием звёзд российского шоу-бизнеса. Победители и призёры Спартакиады будут определяться по каждому виду спорта, также будет разыграно первенство в общекомандном зачёте и определено «самое спортивное предприятие» столицы.

Официальный сайт соревнований – http://spartakiadamosprom.ru/.