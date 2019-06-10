В финал Спартакиады «Моспром»: как сильнейшие студенты рвутся к победе

В Москве проходят соревнования Спартакиады «Моспром» среди представителей промышленности столицы. 8 июня состоялся отборочный тур среди студентов профильных вузов города. В соревнованиях по 6 видам спорта (мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, лёгкая атлетика, шахматы) приняли участие более 500 студентов из 14 ведущих технических университетов Москвы.
Турниры прошили на трёх городских спортивных площадках: легкоатлетическом манеже братьев Знаменских, футбольном стадионе «Сокол» и спортивно центре «Территория мяча».
В финал, который состоится 21 сентября в «Лужниках», вышли четыре команды, выигравшие в общем зачёте по сумме мест – РХТУ имени Д.И. Менделеева, МГТУ им. Н.Э. Баумана, «МИРЭА — Российский технологический университет» и Московский институт электронной техники (НИУ МИЭТ).
«В этом году Правительство Москвы впервые проводит Спартакиаду «Моспром». В ней принимают участие 103 предприятия и 14 профильных вузов города Москвы, всего свыше 2800 человек. Мы хотим, чтобы Спартакиада «Моспром» стала важным инструментом в популяризации здорового образа жизни среди работников московской промышленности и будущих специалистов, которые в скором времени придут работать на наши предприятия», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров.
Отборочные туры завершатся в конце июля. Финальные соревнования, награждение и церемония закрытия состоятся 21 сентября на территории СК «Лужники». В этот день спортсменов, болельщиков и гостей ждут развлекательные зоны и мастер-классы, а также праздничный концерт с участием звёзд российского шоу-бизнеса. Победители и призёры Спартакиады будут определяться по каждому виду спорта, также будет разыграно первенство в общекомандном зачёте и определено «самое спортивное предприятие» столицы.
Официальный сайт соревнований – http://spartakiadamosprom.ru/.
- 10 июня 2019
-
15:23
-
14:48
-
14:19
-
13:14
-
13:02
-
12:47
-
12:26
-
11:31
-
10:29
-
10:20
-
09:36
-
09:26
-
09:20
-
07:52
-
05:05
-
00:43
-
00:23
-
00:07
- 9 июня 2019
-
23:40
-
22:51
-
22:22
-
21:49
-
21:27
-
20:30
-
20:08
-
19:53
-
19:26
-
18:59
-
18:42
-
18:03
-
17:39
-
17:19
-
17:00
-
16:42
-
16:10