Губерниев: почему многие наши биатлонисты нежные и хрупкие, как девицы красные?

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев опубликовал в «Инстаграме» фото, на котором изображена мужская сборная России по биатлону — Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов — после победы в эстафете на этапе Кубка мира – 2018/19 в Оберхофе (Германия).
«Друзья, в разгар лета пришла мысль! Почему многие наши биатлонисты такие нежные и хрупкие? Прямо девицы красные! Почему?» — написал под снимком Губерниев.
Напомним, исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков подтвердил, что Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Александр Логинов подписали контракты с СБР, а Евгений Гараничев пока не стал это делать.
Ранее ситуацию с Гараничевым прокомментировал чемпион мира 2017 года биатлонист Максим Цветков. По его словам, контракты всегда были, но их никто не подписывал.
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