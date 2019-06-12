Богалий рассказала об эстафете, по ходу которой уволили Хованцева

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала слова Анатолия Хованцева о том, что в 2011 году его уволили с поста тренера женской сборной прямо по ходу эстафеты на чемпионате мира.



«В интервью Анатолия Хованцева прочитала о себе нелестное. И про чемпионат мира-2011 года в Хантах. Забавно, когда тренеры ошибаются и потом обвиняют спортсменов. Ту эстафету, по ходу которой уволили Хованцева, могу назвать тренерской промашкой. Нельзя было Катю Юрлову ставить на первый этап. Но тренерский штаб испугался за меня и поставил.



В масс-старте упали с Дашей Домрачевой в самом начале, мне адреналин сильно по ногам дал. Бывает такое, тяжело шла всю гонку. На следующий день эстафета. Владимир Барнашов подошёл: «Аня, всё нормально? Сможешь бежать?» — «Смогу!». А у Кати первый чемпионат мира. Спринт с пасьютом прошла отлично, умница, но опыта всё же не так много. Сейчас она зрелый спортсмен, но тогда Кате было сложно, это как первое разминирование для сапера. Её ставят на первый этап, до второго рубежа бежит в лидерах. Встаёт на «стойку», горят софиты, трибуны орут: «Катя, давай!» — и три штрафных круга. У меня на этом фоне ещё три — и всё, такое не отыгрывается.



Год назад читаю Хованцева: «Меня уволили прямо по ходу гонки». И ни слова про ту ситуацию. Получается, никто её так и не признал, не проанализировал. Для нас с Катей это был самый кошмарный день. Я в эстафетах лет восемь, наверное, не заходила на штрафные круги. Давно поборола нервы, бегала эти гонки с душой. А тут мне будто гвоздь в спину вбили. С огромным трудом отходила. И заканчивать собиралась, и вообще. Зайцева целый вечер со мной провела.

Польховский готовил нас на любую позицию, от первой до четвёртой, но я много лет была стартером. И вдруг всё поменялось. Не скажу, что это ошибка Хованцева. Скорее, всего тренерского штаба, ведь решение принималось сообща. При том составе команды трудовое серебро у нас было бы железно. А так после трёх штрафных на первом этапе мне пришлось стрелять в середине стрельбища, где ветер непредсказуемый. Долго подбирала прицел, попала два из восьми. Потом по мне давали поправки Слепцовой и Зайцевой, но отыграть мы уже ничего не могли. Уверена, мне было проще отработать первый этап с лидерами, я умела отключаться. В том же Ханты-Мансийске, и тоже на чемпионате мира, выиграла первый этап смешанной эстафеты в 2005-м, привезла второму месту полминуты. Взяли тогда серебро", — цитирует Богалий сайт «Матч ТВ».

Женская сборная России с шестью штрафными кругами заняла в эстафете восьмое место.