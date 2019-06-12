Двукратный чемпион мира Лессер сломал ключицу, упав с велосипеда

Немецкий биатлонист Эрик Лессер, занимаясь подготовкой к следующему сезону в Оберхофе, упал с велосипеда. Врачи диагностировали у спортсмена перелом ключицы. Об этом пишет DSV.



Лессеру потребовалось хирургическое вмешательство. Во вторник, 11 июня, биатлонист был успешно прооперирован. Сообщается, что травма не помешает спортсмену продолжить предсезонную подготовку. Однако врачи рекомендовали ему не нагружать правую руку в течение шести недель.



Лессер принял решение отказаться от участия в традиционной уличной гонке City Biathlon, которая пройдёт в немецком Весбадене. Спортсмен называет своей главной задачей успешное участие в летнем чемпионате Германии.



Эрик Лессер является двукратным чемпионом мира 2015 года в Контиолахти (Финляндия) в гонке преследования и эстафете. Кроме того, Лессер является обладателем двух серебряных и одной бронзовой медали Олимпийских игр.