В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за склонение к допингу

Сегодня, 13 июня, в парламенте Беларуси будет рассмотрен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга, сообщает «Sputnik Беларусь». Проект представит член комиссии по национальной безопасности Палаты представителей, олимпийский чемпион каноист Александр Богданович.



«Предлагается ввести уголовную ответственность для специалистов в области спорта, которые склонили спортсмена к употреблению допинга», – сказал Богданович.



По его словам, за данное нарушение предусматривается ввести наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет. Идея ужесточения ответственности для спортсменов и тренеров в случае нарушения антидопинговых правил появилась в Беларуси около пяти лет назад.

