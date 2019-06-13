В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за склонение к допингу
Сегодня, 13 июня, в парламенте Беларуси будет рассмотрен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга, сообщает «Sputnik Беларусь». Проект представит член комиссии по национальной безопасности Палаты представителей, олимпийский чемпион каноист Александр Богданович.
«Предлагается ввести уголовную ответственность для специалистов в области спорта, которые склонили спортсмена к употреблению допинга», – сказал Богданович.
По его словам, за данное нарушение предусматривается ввести наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет. Идея ужесточения ответственности для спортсменов и тренеров в случае нарушения антидопинговых правил появилась в Беларуси около пяти лет назад.
- 13 июня 2019
-
11:02
-
10:26
-
10:16
-
09:21
-
09:14
-
00:21
- 12 июня 2019
-
23:43
-
23:18
-
22:32
-
21:57
-
21:26
-
20:40
-
20:19
-
18:30
-
17:30
-
17:16
-
16:58
-
16:51
-
16:21
-
15:41
-
14:00
-
13:17
-
12:55
-
12:36
-
11:44
-
11:34
-
11:25
-
10:33
-
09:34
-
09:21
-
00:48
-
00:25
- 11 июня 2019
-
23:54
-
23:35
-
22:16
Партнерский контент