Трёхкратный призёр ОИ завершил карьеру, чтобы избежать рецидива рака

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный призёр чемпионатов мира малайзийский бадминтонист Ли Чун Вэй принял решение завершить спортивную карьеру, сообщает The Straits Times. В прошлом году врачи диагностировали у 36-летнего спортсмена рак носоглотки. Он прошёл курс лечения и в январе вернулся к тренировкам, но решил прекратить выступления, чтобы избежать рецидива болезни.

«Я бы хотел объявить о завершении своей 19-летней карьеры. Это было непростое решение, но после консультации с врачами в Японии выбора у меня не осталось. Обследование показало, что я не готов к интенсивной работе», — сказал Ли Чун Вэй.

Ли Чун Вэй — двукратный чемпион Азии, многократный призёр Азиатских игр.