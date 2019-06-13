Российский велогонщик Селедков дисквалифицирован за применение допинга
Международный союз велосипедистов (UCI) на своём официальном сайте опубликовал список спортсменов, уличённых в применении допинга. В нём значатся 29 человек, одним из которых оказался российский велогонщик Иван Селедков.
В пробе, которую россиянин сдал 5 мая нынешнего года, обнаружены следы метенолона. Селедков дисквалифицирован на время разбирательства и не сможет принимать участие в гонках. В UCI подчёркивают, что решение не является окончательным. Спортсмен может подать апелляцию в установленные сроки.
Помимо Селедкова, в списке присутствует бронзовый призёр чемпионата мира в командной гонке 2013 года и шестикратный чемпион Беларуси по шоссейному велоспорту Константин Сивцов, пойманный на ЭПО.
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