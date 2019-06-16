Тренер синхронисток Данченко может не поехать на ЧЕ из-за проблем с визой

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рискует пропустить чемпионат Европы среди юниоров в Праге (Чехия), который начинается во вторник, 18 июня. Причиной является задержка в получении визы.



«Отдала делать визу в проверенные руки. Документы были поданы 30 мая, но у них возникла какая-то проблема, они даже не смотрят на число вылета. Буду как-то завтра пытаться через все возможные связи получить визу. Если юниорка будет выступать без меня, то это не очень хорошо.



Остальная команда подавала документы на короткую визу. Чехи, скорее всего, дали им короткую на сроки соревнований. Мне нужна виза длинная, потому что мне ещё ехать в Словакию, Словению. Мне некогда каждый раз делать визу, поэтому я подала в своё агентство на длинную. В первый раз случился такой форс-мажор. На соревнованиях есть тренеры группы, есть главный тренер юниорской сборной Наталия Анатольевна Мендыгалиева, но без меня — это сразу минус результат», — приводит слова Данченко ТАСС.