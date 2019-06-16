Ласицкене обновила лучший результат сезона по прыжкам в высоту

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене одержала победу на 65-м мемориале Януша Кусочиньского, который проходит в польском городе Хожуве, обновив лучший результат в сезоне. Россиянка преодолела планку 2,02 м. Она трижды пыталась взять высоту 2,07 м, но не смогла этого сделать.

Второе место на соревнованиях заняла украинка Ирина Геращенко (1,94), бронзовая награда досталась представительнице Польши Камиле Лицвинко (1,87).

Лучшее достижение сезона также принадлежало Ласицкене. Ранее 26-летняя российская прыгунья на этапе «Бриллиантовой лиги», который проходил в Осло (Норвегия), с третьей попытки преодолела планку на высоте 2,01 м.

Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Мемориал Януша Кусочиньского. Польша



1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,02 м.

2. Ирина Геращенко (Украина) — 1,94.

3. Камиле Лицвинко (Польша) – 1,87.