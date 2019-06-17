Следственный комитет начал проверку по факту гибели российского биатлониста

Главное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым начало доследственную проверку проверку по факту гибели 17-летнего биатлониста Артемия Хасанкаева.

Спортсмен в группе с другими биатлонистами Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта тренировался в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта. После окончания тренировки и возвращения спортсменов в расположение пансионата «Рыбачий» в селе Рыбачье было обнаружено отсутствие несовершеннолетнего спортсмена.

Утром 16 июня в ходе прочёсывания местности, прилегающей к маршруту передвижения спортсменов, в стороне от ранее установленного маршрута пробежки спортсменов, был обнаружен труп Хасанкаева, сообщает официальный сайт главного следственного управления СК по Республике Крым.



В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений не обнаружено. Следователем назначена медицинская судебная экспертиза.