Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Следственный комитет начал проверку по факту гибели российского биатлониста

Следственный комитет начал проверку по факту гибели российского биатлониста
Другие / Биатлон 0

Главное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым начало доследственную проверку проверку по факту гибели 17-летнего биатлониста Артемия Хасанкаева.

Спортсмен в группе с другими биатлонистами Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта тренировался в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта. После окончания тренировки и возвращения спортсменов в расположение пансионата «Рыбачий» в селе Рыбачье было обнаружено отсутствие несовершеннолетнего спортсмена.

Утром 16 июня в ходе прочёсывания местности, прилегающей к маршруту передвижения спортсменов, в стороне от ранее установленного маршрута пробежки спортсменов, был обнаружен труп Хасанкаева, сообщает официальный сайт главного следственного управления СК по Республике Крым.

В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений не обнаружено. Следователем назначена медицинская судебная экспертиза.

Побежал не туда. В Крыму умер 17-летний российский биатлонист
Артемия Хасанкаева искали почти сутки. Зачем он отклонился от маршрута, не знает никто.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент