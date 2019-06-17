Российские биатлонистки провели контрольную тренировку

Женская сборная России по биатлону продолжает готовиться к сезону на сборе в Ижевске. Сегодня, 17 июня, спортсменки провели контрольную тренировку по стрельбе.
«Сегодня стреляем контрольный тест — 100 выстрелов на время», – сказала биатлонистка Лариса Куклина.
В состав основной команды для подготовки к сезону вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова. В резервную команду попали Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.
Первый сбор национальной команды состоялся в мае в Алтайском крае. Стартовый этап Кубка мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря 2019 года.
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