Хованцев — о включении Сидорова в сборную России по биатлону: он подаёт надежды

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги первого сбора в Белокурихе и рассказал о подготовке команды на сборе в Пермское крае.
«Сбор прошёл хорошо. Была возможность делать стрелковую работу. В первую половину дня у нас были обязательные тренировки, вторая половина дня — это восстановительные мероприятия (ванны, массажи, гидромассажи) и вторая легкая тренировка, то есть основная работа была в первой половине дня.
Мы не имеем права допустить до тренировок спортсменов, кто не прошёл УМО, соответственно, все прибывшие спортсмены на сборы — успешно прошли углубленное медицинское обследование. Вообще Чайковский для начального этапа подготовки из того, что у нас есть — это одно из лучших мест. Здесь подходящие условия, можно тренироваться в любую погоду, есть роллерная трасса, стрельбище, беговые дорожки, тир и т.д. Это втягивающий сбор ровной направленности с силовой работой. В недельном микроцикле у нас две силовые тренировки в тренажерном зале, а дальше мы будем уходить от них, всё как обычно.
Сюда приехали все спортсмены за исключением Карима Халили, Кирилла Стрельцова, Вячеслава Малеева и Ильназа Мухамедзянова. Карим Халили готовится со своим тренером, Стрельцов и Малеев сдают экзамены, а Мухамедзянов не прибыл из-за болезни.
Малеев изначально был в списках, просто пытались решить вопрос, чтобы он ездил за счёт Тюмени, чтобы привлечь на централизованную подготовку больше спортсменов", — цитирует Хованцева Rusbiathlon.
Хованцев также прокомментировал включение в состав сборной России Евгения Сидорова, который занимает в рейтинге СБР 85-е место.
«Спортсмен перспективный, надежды подаёт. Евгения включили в резервную команду, так как его регион вряд ли смог бы профинансировать его подготовку», — сказал тренер.
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