Богалий: в российском биатлоне идёт борьба за выживание

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий сравнила женскую сборную России по биатлону во время её выступлений с нынешней командой, а также прокомментировала проблемы в детско-юношеском спорте в стране.



«В наше время, пожалуй, мы были более требовательны к себе. Отношение было другое, воспитание. Нельзя сказать, что было лучше или хуже, просто сам биатлон тогда был другим. А ещё существовала высокая конкуренция, поэтому у каждой спортсменки были высокие требования к себе и желание побеждать. Поэтому в сборной был собран самый цвет и каждая могла выиграть.



Не могу сказать, что сейчас такого нет, потенциально каждая из девушек, наверное, тоже может выстрелить при определённой работе. Но для нас очень важно было стать лучшими именно внутри команды, и эта конкуренция давала мощный толчок к развитию.



В каком состоянии находится детско-юношеский биатлон в стране? Обозначаются разные проблемы, есть какие-то точечные меры поддержки, есть шаги вперёд. Но их не то чтобы недостаточно — они не глобальные. Можно ли сказать, что идёт борьба за выживание? Отчасти да. Проблем много, очень многое лежит на родителях — поездки на сборы и соревнования, приобретение инвентаря. Порой некоторые выбирают пойти заниматься спортом туда, где подешевле. Но если у ребенка лежит душа к биатлону, возвращаются и как-то справляются», — приводит слова Богалий «Команда России».