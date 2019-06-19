Решетников выиграл первую золотую медаль России на ЧЕ по фехтованию

Россиянин Вениамин Решетников одержал победу на проходящем в Дюссельдорфе (Германия) чемпионате Европы по фехтованию на саблях. В финальном поединке он одолел своего соотечественника Камиля Ибрагимова со счетом 15:7.
Российский финал мужских соревнований саблистов на чемпионате Европы случился впервые с 2014 года, причём в том решающем поединке также принимал участие Решетников. Тогда он выиграл серебряную медаль, уступив соотечественнику, Алексею Якименко, со счетом 11:15.
Эта победа стала для 32-летнего саблиста четвёртой на европейских первенствах. Кроме того, он четыре раза становился чемпионом мира и победителем Универсиады 2013 года в Казани.
Решетников добыл для сборной России первую золотую медаль на турнире. После его победы у россиян стало пять медалей: одно золото, два серебра и две бронзы.
- 19 июня 2019
-
21:26
-
21:06
-
20:52
-
18:32
-
17:36
-
17:20
-
16:43
-
16:12
-
15:26
-
15:02
-
14:29
-
14:05
-
13:37
-
13:00
-
12:12
-
11:43
-
11:34
-
11:30
-
11:22
-
10:46
-
10:23
-
10:00
-
09:43
- 18 июня 2019
-
23:23
-
22:10
-
21:11
-
19:50
-
17:43
-
17:21
-
16:28
-
15:59
-
15:45
-
14:54
-
14:27
-
13:01