Решетников выиграл первую золотую медаль России на ЧЕ по фехтованию

Россиянин Вениамин Решетников одержал победу на проходящем в Дюссельдорфе (Германия) чемпионате Европы по фехтованию на саблях. В финальном поединке он одолел своего соотечественника Камиля Ибрагимова со счетом 15:7.



Российский финал мужских соревнований саблистов на чемпионате Европы случился впервые с 2014 года, причём в том решающем поединке также принимал участие Решетников. Тогда он выиграл серебряную медаль, уступив соотечественнику, Алексею Якименко, со счетом 11:15.



Эта победа стала для 32-летнего саблиста четвёртой на европейских первенствах. Кроме того, он четыре раза становился чемпионом мира и победителем Универсиады 2013 года в Казани.

Решетников добыл для сборной России первую золотую медаль на турнире. После его победы у россиян стало пять медалей: одно золото, два серебра и две бронзы.