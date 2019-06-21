В команду беженцев на Олимпиаду в Токио войдут 37 спортсменов
В команду беженцев, которая примет участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, войдут 37 спортсменов, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. В сборную попадут представители Афганистана, Камеруна, Демократической Республики Конго, Эритреи, Эфиопии, Ирана, Южного Судана, Судана и Сирии.
Спортсмены выступят в лёгкой атлетике, бадминтоне, дзюдо, боксе, карате, плавании, тхэквондо и тяжёлой атлетике.
На летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро команда беженцев состояла из 10 человек.
«Команда даст сигнал надежды беженцам всего мира и напомнит всем о масштабах кризиса с беженцами», — отметил президент МОК Томас Бах.
Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Команда беженцев выступит на Олимпийских играх в Токио
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