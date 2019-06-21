14-летняя велогонщица из Оренбургской области погибла в ДТП на тренировке

14-летняя велогонщица из Оренбургской области погибла в дорожно-транспортном происшествии во время тренировки. Об этом сообщается на сайте УМВД Оренбургской области.



ДТП произошло 20 июня на третьем километре автомобильной дороги Гай — Ириклинское. Предварительно известно, что 38-летний житель города Орска, управляя автомобилем «Лада», совершил наезд на 14-летнюю спортсменку.



Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Продолжаются проводиться следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее стало известно, что грузовик «КАМАЗ-мастера» попал в ДТП в Санкт-Петербурге.