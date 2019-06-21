Российские всадники начинают борьбу за командную квоту на Олимпиаду в Токио

В Подмосковье стартует специальный отборочный олимпийский турнир по конкуру и выездке «Токийский тур», по итогам которого одна из команд-участниц в каждой дисциплине получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.



В турнире примут участие более 10 команд по выездке и конкуру, принадлежащих к олимпийской группе С. Соревнования в таком формате пройдут впервые в истории. Ранее команды от нашей региональной группы отбирались на Олимпиаду по итогам чемпионата Европы и Всемирных конных игр. Россия впервые в новейшей истории принимает столь представительные по составу участников соревнования по двум дисциплинам конного спорта.



«Нам неимоверными усилиями удалось добиться права проведения этих соревнований на территории России. Переговоры велись на протяжении двух лет, включая Генеральные ассамблеи FEI в Уругвае и Бахрейне. Всё мировое сообщество и руководство FEI положительно отнеслось к нашим инициативам провести «Токийский тур», хотя это абсолютно новое спортивное мероприятие. Дома и родные стены будут помогать — с большой надеждой мы ждём выступления наших сборных команд по выездке и конкуру», — рассказала президент Федерации конного спорта России Марина Сечина.



Турнир по выездке начнётся 21 июня, олимпийская квалификация состоится завтра, 22 июня. Команда-победитель будет определена международной судейской коллегией по итогам выступления в программе Большого Приза.



Соревнования по конкуру стартуют 27 июня. Специальный отборочный маршрут с высотой препятствий до 160 см будет представлен участникам 30 июня.

Видео доступно в аккаунте Федерации конного спорта России в YouTube.