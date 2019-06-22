Российские стрелки Бацарашкина и Черноусов выиграли первое золото на ЕИ в Минске

Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов заняли первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте на II Европейских играх в Минске (Беларусь).

В финале россияне победили Сербию со счётом 17:9.

Ранее в Минске состоялась торжественная церемония открытия II Европейских игр. Мероприятие прошло на стадионе «Динамо» в столице Беларуси. Об открытии игр объявил президент страны Александр Лукашенко.

II Европейские игры завершатся в Минске 30 июня. На соревнованиях разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. В Играх примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Сборная России имеет самую многочисленную делегацию спортсменов — 225 человек.



I Европейские игры состоялись четыре года назад в Баку (Азербайджан).