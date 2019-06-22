Кадыров спел гимн Беларуси на церемонии открытия Европейских игр — 2019 в Минске

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время торжественной церемонии открытия II Европейских игр в Минске исполнил гимн Беларуси.
Напомним, открытие Игр прошло на стадионе «Динамо» в столице Беларуси. Российский флаг на арену внёс семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко. Об открытии игр объявил президент страны Александр Лукашенко. На церемонии также присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
II Европейские игры завершатся в Минске 30 июня. В рамках соревнований разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. В Играх примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Сборная России имеет самую многочисленную делегацию спортсменов — 225 человек.
Первые Европейские игры состоялись четыре года назад в Баку (Азербайджан).
Видео доступно на странице телеканала "Мир 24" в YouTube.
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