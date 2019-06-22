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Черноусов: для меня Европейские игры в Минске — это тренировочный процесс

Черноусов: для меня Европейские игры в Минске — это тренировочный процесс
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Артём Черноусов, занявший первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте на II Европейских играх в Минске (Беларусь), заявил, что рассматривает этот турнир как часть подготовки к Олимпиаде в Токио.

«Здесь довольно тяжело находиться, очень душно и жарко, страшно представить, сколько мы тут уже находимся — с начала квалификации, а жара сильно выматывает. Это добавляет сложностей, но они преодолимы. Голова и психология очень много решают в таких стартах, потому что стрелять умеют все, а побеждает тот, кто лучше справляется с собой. То, что мы выиграли первое золото игр, — это довольно почётно.

Для меня это тренировочный процесс. Делали здесь то, что делали на тренировках, Европейские игры — это часть подготовки к Олимпийским играм в Токио", — цитирует Черноусова ТАСС.

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