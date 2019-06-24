Российский биатлонист Халили готовится к сезону с лыжниками

Российский биатлонист Карим Халили ведёт подготовку к сезону вместе с лыжниками группы Егора Сорина. Об этом тренер рассказал в прямом эфире в «инстаграме» Сергея Устюгова.



20-летний Халили вошёл в резервный состав сборной России по биатлону на следующий сезон-2019/20.



В группу Сорина входят лыжники: Илья Порошкин, Владислав Вечканов, Денис Филимонов, Иван Горбунов, Татьяна Алёшина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук, Диана Головань и Нина Дуботолкина.

В 2018 году Карим выиграл индивидуальную гонку на юниорском чемпионате Европы и стал вторым в спринте. На юниорском чемпионате мира 2018 года он завоевал золото (эстафета) и бронзу (индивидуальная гонка).