Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Российский биатлонист Халили готовится к сезону с лыжниками

Российский биатлонист Халили готовится к сезону с лыжниками
Другие / Биатлон 0

Российский биатлонист Карим Халили ведёт подготовку к сезону вместе с лыжниками группы Егора Сорина. Об этом тренер рассказал в прямом эфире в «инстаграме» Сергея Устюгова.

20-летний Халили вошёл в резервный состав сборной России по биатлону на следующий сезон-2019/20.

В группу Сорина входят лыжники: Илья Порошкин, Владислав Вечканов, Денис Филимонов, Иван Горбунов, Татьяна Алёшина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук, Диана Головань и Нина Дуботолкина.

В 2018 году Карим выиграл индивидуальную гонку на юниорском чемпионате Европы и стал вторым в спринте. На юниорском чемпионате мира 2018 года он завоевал золото (эстафета) и бронзу (индивидуальная гонка).

Россиянин Халили занял второе место в спринте на юниорском ЧМ по биатлону
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент