Российский биатлонист Халили готовится к сезону с лыжниками
Российский биатлонист Карим Халили ведёт подготовку к сезону вместе с лыжниками группы Егора Сорина. Об этом тренер рассказал в прямом эфире в «инстаграме» Сергея Устюгова.
20-летний Халили вошёл в резервный состав сборной России по биатлону на следующий сезон-2019/20.
В группу Сорина входят лыжники: Илья Порошкин, Владислав Вечканов, Денис Филимонов, Иван Горбунов, Татьяна Алёшина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук, Диана Головань и Нина Дуботолкина.
В 2018 году Карим выиграл индивидуальную гонку на юниорском чемпионате Европы и стал вторым в спринте. На юниорском чемпионате мира 2018 года он завоевал золото (эстафета) и бронзу (индивидуальная гонка).
Россиянин Халили занял второе место в спринте на юниорском ЧМ по биатлону
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