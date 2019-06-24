Представитель Васильевой: от IBU нет ответа, может, письма воспринимают как спам

Сергей Лисин, представитель российской биатлонистки Маргариты Васильевой, прокомментировал информацию о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) вовремя не поставил в известность спортсменку о пропуске второго допинг-теста.

«У нас был дедлайн по предоставлению комментариев по позиции IBU до 12 июня. Их позиция заключалась в том, чтобы Маргарита оплатила полностью проведение слушаний по делу. В это входит: приезд судей, проживание, расходы IBU и расходы самой Маргариты. Это огромные деньги.

IBU наняло швейцарскую адвокатскую фирму, чтобы вести это дело. Они пошли не со своими адвокатами. 6 июня мы отправили письмо председателю дисциплинарной комиссии IBU Феддеру, что мы предлагаем разделить расходы поровну. Чтобы каждый платил за себя, что вполне справедливо.

20 июня мы получили письмо, что он от нас не получал никаких ответов, писем. Он считает, что мы отказались от слушаний, и он перенаправляет дело на полное рассмотрение IBU. Без слушаний, они сядут за стол и сами всё решат. Начиная с этого дня я пытаюсь до него достучаться, у него не указаны номера телефонов. Пишу с различных адресов, как с рабочего, так и с личного. Направил копии данных писем адвокатам IBU и антидопинговому менеджеру IBU. Я подозреваю, что там чисто техническая проблема, у него, может, установлен какой-то антиспам, и наши письма распознаются как спам. Самое главное, что с 20-го числа нет ответа вообще ни от кого. Я в полном изумлении, что человек, который назначен на такую должность, просто проворонил письмо. Скажу честно, я не понимаю, что происходит.

Как это всё переживает Маргарита? Она тренируется в абсолютно нормальном состоянии и планирует выступать на турнирах по летнему биатлону», — сказал Лисин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.