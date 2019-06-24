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Тасоев — о серебре ЕИ-2019: даже у Ринера можно выигрывать

Тасоев — о серебре ЕИ-2019: даже у Ринера можно выигрывать
Другие / Европейские игры 2019 0

Российский дзюдоист Инал Тасоев прокомментировал поражение в финальной схватке супертяжеловесов на вторых Европейских играх в Минске от Гурама Тушишвили из Грузии. В ходе поединка Тасоев вёл в счёте, но его сопернику удалось провести приём, обеспечивший чистую победу.

«Я знаю, что непобедимых нет, и Тушишвили можно было победить. Даже у Ринера можно выигрывать. С кем я хочу побороться? Да все этот ответ знают: с ним, с Ринером.

Я был очень хорошо готов, но что-то пошло не так, я упустил свой захват. Надо идти вперёд, и я пойму, что произошло. Я расстроен, ведь чемпионат Европы — самые значимые соревнования в моей карьере, и я очень серьёзно настраивался на этот старт», — передаёт слова Тасоева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016), 11-кратный чемпион мира французский дзюдоист Тедди Ринер, выступающий в категории свыше 100 кг, — самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по дзюдо.

Дзюдоист Тасоев уступил грузину Тушишвили золото ЕИ-2019 в супертяжёлом весе
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