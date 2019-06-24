Тасоев — о серебре ЕИ-2019: даже у Ринера можно выигрывать

Российский дзюдоист Инал Тасоев прокомментировал поражение в финальной схватке супертяжеловесов на вторых Европейских играх в Минске от Гурама Тушишвили из Грузии. В ходе поединка Тасоев вёл в счёте, но его сопернику удалось провести приём, обеспечивший чистую победу.
«Я знаю, что непобедимых нет, и Тушишвили можно было победить. Даже у Ринера можно выигрывать. С кем я хочу побороться? Да все этот ответ знают: с ним, с Ринером.
Я был очень хорошо готов, но что-то пошло не так, я упустил свой захват. Надо идти вперёд, и я пойму, что произошло. Я расстроен, ведь чемпионат Европы — самые значимые соревнования в моей карьере, и я очень серьёзно настраивался на этот старт», — передаёт слова Тасоева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016), 11-кратный чемпион мира французский дзюдоист Тедди Ринер, выступающий в категории свыше 100 кг, — самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по дзюдо.
- 24 июня 2019
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