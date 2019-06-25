Чернышов и Печёнкин отстранены IBU за «участие в организованной допинг-схеме»

Международный союз биатлонистов подтвердил информацию о дисквалификации российских биатлонистов Александра Чернышова и Александра Печёнкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменам вменяется в вину «участие в организованной допинговой схеме», что является отягчающим обстоятельством.



Спортсмены были дисквалифицированы IBU на основании информации, поступившей в организацию из Всемирного антидопингового агентства после проверки базы данных московской лаборатории.

Срок отстранения Печёнкина будет отсчитываться с 21 июня 2019 года, при этом будет засчитан срок временного отстранения с 5 ноября 2018 года. Результаты спортсмена с 7 января 2012 года по 6 января 2016 года будут аннулированы.

Дисквалификация Чернышова будет отсчитываться с 21 июня 2019 года. Все результаты спортсмена с 17 июля 2014 года будут аннулированы.

У спортсменов есть 21 день для подачи апелляции в CAS.