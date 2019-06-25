Павлова и Кундиус завоевали бронзу в синхронных прыжках на батуте на ЕИ в Минске
Россиянки Яна Павлова и Ирина Кундиус выиграли бронзовые награды в синхронных прыжках на батуте на Европейских играх в Минске (Беларусь). Спортсменки набрали 48,140 балла.
Первое место заняли представительницы Беларуси Мария Махаринская и Анна Гончарова (50,230), серебряные медали завоевали украинки Марина Кийко и Светлана Малькова (48,240).
Павлова — трёхкратная чемпионка Европы. На I Европейских играх 2015 года в Баку она выиграла две золотые медали. Кундиус является серебряным призёром чемпионата Европы.
На текущий момент в активе сборной России 23 золотые, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Команда Беларуси идёт на втором месте в общекомандном зачёте, завоевав 40 наград (13–9–18).
Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
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