Павлова и Кундиус завоевали бронзу в синхронных прыжках на батуте на ЕИ в Минске

Россиянки Яна Павлова и Ирина Кундиус выиграли бронзовые награды в синхронных прыжках на батуте на Европейских играх в Минске (Беларусь). Спортсменки набрали 48,140 балла.

Первое место заняли представительницы Беларуси Мария Махаринская и Анна Гончарова (50,230), серебряные медали завоевали украинки Марина Кийко и Светлана Малькова (48,240).

Павлова — трёхкратная чемпионка Европы. На I Европейских играх 2015 года в Баку она выиграла две золотые медали. Кундиус является серебряным призёром чемпионата Европы.

На текущий момент в активе сборной России 23 золотые, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Команда Беларуси идёт на втором месте в общекомандном зачёте, завоевав 40 наград (13–9–18).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.